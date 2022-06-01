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12 минут назад

На Украине начнут спецрасследование в отношении Януковича

Елена Прошина

Специальное досудебное расследование будет произведено в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича. Такое разрешение дал украинский суд. Об этом сообщили в офисе генерального прокурора Украины, пишет ТАСС.

На Украине начнут спецрасследование в отношении Януковича
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Печерским районным судом города Киева предоставлено разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего президента Украины в уголовном деле по обстоятельствам совершения им организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и подстрекательства к дезертирству», - говорится в сообщении.

Основанием для этого стало объявление в международный розыск Януковича или «безосновательное уклонение» подозреваемого от явки по вызову следователя, прокурора или других лиц, а также пребывание в России или на неподконтрольных Киеву территориях. Уточняется, что судебное разбирательство может осуществляться при отсутствии подозреваемого.

Ранее суд в Киеве избрал Януковичу меру пресечения в виде содержания под стражей за подписание харьковских соглашений о размещении Черноморского флота России в Крыму. Таким образом, по данным следствия, Янукович «в сговоре» с экс-премьер-министром Украины Николаем Азаровым нанес ущерб суверенитету, территориальной целостности и обороноспособности страны. Бывший президент подозревается в государственной измене.

В мире,Николай Азаров,Виктор Янукович,
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