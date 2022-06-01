Обзор иноСМИ: ОПЕК без России и корабли НАТО в Хельсинки

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«Отказ ЕС от российского газа толкает мир в кризис»

Обозреватель CNN Анна Кубан рассказала, что стремление Европы к отказу от российского природного газа «толкает мир на грань зимнего энергетического кризиса». По мнению экспертов, с наихудшими последствиями столкнутся страны Азии.

По подсчетам Independent Commodity Intelligence Services (ICIS), в период с февраля по апрель Европа импортировала 28,2 миллиона тонн сжиженного природного газа (СПГ), это на 29 процентов больше, чем за тот же период прошлого года. В консалтинговой компании Rystad Energy считают, что если ЕС удастся сократить поставки газа из РФ на две трети к концу 2022 года - мировой спрос на СПГ превысит предложение на 26 миллионов тонн. По данным ICIS, 26 мая спотовые цены на СПГ в Восточной Азии были на 114 процентов больше по сравнению с тем же днем 2021 года. По прогнозу Rystad Energy, Индия, Пакистан и Бангладеш пострадают больше остальных, поскольку СПГ оттуда перенаправят в Европу. С ноября Индия и Пакистан уже сократили импорт СПГ на 15 процентов, в основном из-за роста цен.

«Хорошо, что у нас есть друзья»: корабли НАТО прибыли в Хельсинки

В Хельсинки прибыли четыре военных корабля НАТО - из США, Германии и Франции, пишет Yle. Эти визиты нужно рассматривать как знак поддержки Финляндии, подавшей заявку на членство в НАТО, отметил командир эскадрильи финских ВМС Юсси Ямсен.

Финляндия ранее объявила, что будет чаще проводить международные военные учения. На оставшуюся часть года запланировано 20 учебно-тренировочных мероприятий, восемь из которых - внеплановые. Министр обороны страны Антти Кайкконен заявил, что прибытие кораблей НАТО в страну демонстрирует, что у Финляндии хорошие партнерские отношения с альянсом и активное сотрудничество в сфере обороны: «Хорошо, что у нас есть друзья».

«ОПЕК взвешивает исключение России из нефтяной сделки»

Источники в ОПЕК рассказали The Wall Street Journal, что некоторые члены организации рассматривают возможность исключить Россию из сделки по добыче нефти, так как западные санкции и частичное европейское эмбарго могут подорвать способность Москвы наращивать добычу.

В 2021 году РФ договорилась с ОПЕК и еще некоторыми странами о совместном контролируемом увеличении нефтедобычи. Ожидается, что в этом году добыча в РФ снизится на восемь процентов. Освобождение России от обязательств в рамках сделки может позволить Саудовской Аравии, ОАЭ и другим членам ОПЕК значительно увеличить добычу. К этому их призывают США и страны ЕС, поскольку украинский кризис поднял цены на нефть выше ста долларов за баррель.

«Китай может взять Тайвань, но цена будет кровавой»

Авторы CNN Брэд Лэндон и Айван Уостон попытались ответить на вопрос, удастся ли Вашингтону остановить Пекин, если Китай попытается захватить Тайвань. Ответ - «вполне возможно, что нет»: аналитики говорят, что у Китая больше войск, ракет и кораблей, чем Тайвань или его союзники - США и Япония - могли бы отправить в бой.

По мнению Лэндона и Уостона, если Китай «абсолютно полон решимости захватить остров, он, вероятно, сможет это сделать». Однако любая победа «досталась бы чрезвычайно кровавой ценой как для Пекина, так и для его противников». Многие аналитики говорят, что вторжение на Тайвань было бы более опасным и сложным, чем высадка союзников во Франции во время Второй мировой войны. Население Тайваня, составляющее 24 миллиона человек, сосредоточено в густонаселенных городских районах, таких как столица Тайбэй, где в среднем проживает 9 575 человек на квадратный километр. Это заставило бы Пекин «долго и упорно думать о том, стоит ли вторжение огромных человеческих жертв».

Заказы на роботов в США выросли на 40% из-за нехватки людей

Заказы на роботов, заменяющих работников-людей, в США выросли на 40 процентов за первый квартал 2022 года. Как рассказал Fox News, американские компании используют роботизацию для борьбы с продолжающейся нехваткой рабочей силы и сокращением расходов на фоне инфляции, установившей 40-летний максимум.