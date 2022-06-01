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23 минуты назад

Эрдоган объявил о начале новой антитеррористической операции в Сирии

Lenta.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале новой антитеррористической операции на севере Сирии. Его слова приводит «Интерфакс».

Эрдоган объявил о начале новой операции в Сирии
Фото: ТАССТАСС

«Начинается новая фаза формирования [в Сирии] "зоны безопасности" на 30 километров вглубь от границы с Турцией. Мы зачищаем от террористов Талль-Рифат и Манбидж», — сказал он.

Турецкий лидер добавил, что впоследствии от боевиков будут зачищены и остальные приграничные районы.

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30 мая Эрдоган попросил президента России Владимира Путина обеспечить безопасность территорий на севере Сирии. Он заявил, что в Сирии продолжаются нападения на Турцию со стороны признанных в стране террористическими организаций Рабочая партия Курдистана и «Силы народной самообороны».

Ранее президент Турции подчеркнул, что турецкие вооруженные силы будут проводить на севере Сирии военные операции до тех пор, пока им не удастся добиться полного уничтожения террористических организаций.

В мире,Реджеп Эрдоган,Владимир Путин,Рабочая партия Курдистана,
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