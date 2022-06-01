США подливают масло в огонь, поставляя оружие на Украину, и подтверждают намерение воевать до последнего украинца, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Здесь ничего нового нет, мы считаем, что США целенаправленно и старательно подливают масло в огонь, США, очевидно, действительно придерживаются линии о том, чтобы воевать с Россией до последнего украинца», – передает ТАСС его слова.

При этом Песков отказался рассуждать о том, каким может быть ответ Москвы в случае применения Киевом американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) против объектов на российской территории.

«Давайте не будем с вами говорить о самых плохих сценариях», – добавил он.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя обещание президента Украины Владимира Зеленского не использовать американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS для обстрела российской территории, заявил, что Москва не верит его словам.

«Нет, для того чтобы доверять, нужно иметь опыт в случаях, когда данные обещания сдерживались. К сожалению, такой опыт отсутствует напрочь. Наоборот, весь ход событий подтверждает, что, начиная с главного предвыборного обещания президента Зеленского раз и навсегда покончить с войной на юго-востоке Украины, сдержано не было. И минские договорённости не были выполнены, они канули в Лету, причём по вине украинской стороны. Поэтому своего кредита доверия к украинской стороне у нас нет», — сказал Песков.

По его словам, соответствующие ведомства уже активно прорабатывают все риски, связанные с возможным использованием данной военной техники украинскими военными.

«Наши ведомства и Министерство обороны, пограничники, они видят все риски, системно их оценивают и принимают соответствующие меры», — отметил он.

Новый, одиннадцатый, пакет военной помощи Украине от Соединенных Штатов оценивается в $700 млн и будет содержать реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, сообщает ТАСС, ссылаясь на высокопоставленного представителя Белого дома. Официально он будет предоставлен в среду, 1 июня.

«HIMARS и боеприпасы к ним, радары контрбатарейной борьбы и несколько радиолокационных станций ПВО, дополнительные Javelin и другие противотанковые средства, дополнительные артиллерийские боеприпасы... Несколько вертолетов и тактических автомобилей», — перечислил чиновник.

Также партия будет включать запчасти к ранее поставленной технике.

По словам чиновника, дальность ракет для передаваемых комплексов облегченной реактивной системы залпового огня не будет превышать 80 км. При этом Киев дал Вашингтону заверение, что не будут применять полученное оружие против целей на российской территории.

США могут передать Украине реактивные системы залпового огня (РСЗО), оснащенные управляемыми ракетами дальностью действия около 60 км. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Речь идет об установках с ракетами M31 GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System). Установки, оснащенные таким типом боеприпасов, вдвое превышают по дальнобойности 155-миллиметровые гаубицы М-777.

США таким образом намерены укрепить боеспособность украинских войск, при этом «не давая Киеву возможности перевести боевые действия на российскую территорию».

Передать ракеты могут уже на следующей неделе, отмечает издание.

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель обсудил с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой поставки вооружений Киеву и новые санкции в отношении России.

Кроме того, по его словам, совместно с лидерами Евросоюза будет поднят вопрос поддержки экспорта аграрной продукции с Украины, а также влияние российской спецоперации на мировую продовольственную безопасность.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не будет использовать ракетные системы с увеличенным радиусом действия для ударов по российской территории.

«Я знаю, что некоторые люди в США или люди в Белом доме говорят, что мы можем использовать их для нападения на Россию: смотрите, мы не планируем атаковать Россию», — сказал Зеленский в интервью телеканалу Newsmax.

Он отметил, что Украина не воюет на российской территории.

США не рассматривают идею поставок Киеву реактивных систем залпового огня большой дальности для их применения за пределами территории Украины. Об этом на брифинге заявил официальный представитель госдепартамента Соединенных Штатов Нед Прайс.

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«Мы продолжаем рассматривать ряд систем, которые могут показать себя эффективными на поле боя в руках украинских партнеров. Однако видение нашего президента состоит в том, что мы не будем отправлять ракеты дальнего действия для их применения за пределами поля боя на Украине», - приводят его слова РИА Новости.

Соединенные Штаты Америки не планируют поставлять Украине вооружение, с помощью которого можно наносить удары по территории России. Об этом заявил президент США Джо Байден.

«Мы не собираемся посылать на Украину ракетные системы, которые могут достичь территории России», - приводит его слова агентство Reuters.

Байден прокомментировал сообщения The New York Times, которое опубликовало информацию о том, что американские власти приняли решение расширить новый пакет военной помощи Киеву, который включает в себя поставки ракетных систем залпового огня (РСЗО) большой дальности.

По данным издания, речь может идти об установках со спутниковым ведением M31 GMLRS, дальность огня которой в зависимости от боеприпаса может составлять от семидесяти до пятисот километров. Сообщается, что высокоточное оружие несет примерно такое же количество взрывчатых веществ, как и 500-фунтовая авиабомба.

Ранее стало известно, что США выделят дополнительные $100 млн на военную помощь Украине. Кроме того, американский лидер Джо Байден сообщил об еще одном пакете военной помощи, в который войдут артиллерийские боеприпасы и радары контрбатарейной борьбы.

Постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что страна не предоставляет Украине вооружения, которые позволяют атаковать территорию РФ. Вашингтон не собирается становиться стороной конфликта. Об этом она сообщила на брифинге, передает РИА «Новости».

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«Мы не предоставляем вооружения, которые позволили бы украинцам атаковать Россию с территории Украины, и президент Байден четко дал это понять. Мы не собираемся становиться стороной этого конфликта, но мы будем поддерживать Украину в усилиях по защите ее суверенитета и территориальной целостности», — сказала она.

Ранее сообщалось, что Украине нужно высокотехнологичное оружие большой дальности от США и других стран НАТО.

По оценкам издания, ВСУ необходима американская реактивная система залпового огня (РСЗО) на колесном шасси M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS). Она может пускать 227-мм управляемые снаряды на расстояние до 70 км, которые наводятся по GPS.

Popular Mechanics сообщает, что также Киеву был бы полезен американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-1C Grey Eagle. Издание считает, что он «будет более эффективным, чем турецкий Bayraktar TB2, так как несет более тяжелую нагрузку, летает выше и дальше».

Администрация США не призывает Украину наносить удары по территории РФ и не пытается затянуть боевые действия путем поставок вооружений. С такими утверждениями выступил во вторник представитель администрации США высокого ранга на специальном телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен выделению Вашингтоном нового пакета военной помощи Киеву.

По словам сотрудника, Вашингтон не стремятся к войне между Москвой и НАТО.

"Президент [США Джо Байден] ясно дал понять, что мы не будем напрямую участвовать в этом конфликте, отправляя войска на Украину или атакуя российские силы", - отметил он.

Как заявили на брифинге, США намерены "предоставить украинцам военную помощь сверх той, что уже им направлена для содействия в защите страны".

"Мы в связи с этим не поощряем Украину и не предоставляем ей возможность наносить удары за пределами ее границ, - утверждал представитель администрации.

Он подчеркнул, что США не пытаются затянуть войну, чтобы нанести ущерб России.

Представитель администрации также отметил, что Украина предоставила Соединенным Штатам заверения в том, что передаваемые Киеву реактивные системы залпового огня (РСЗО) не будут применять против целей, которые расположены на территории России.

"Украинцы дали нам заверения в том, что они не будут применять эти системы против целей на российской территории", - заявил американский чиновник.

По его словам, опираясь на эти заверения, США считают, что украинцы "не будут" наносить удары по России. Представитель исполнительной ветви власти США не стал уточнять, налагались ли какие-то дополнительные ограничения на поставку РСЗО и боеприпасов к ним. Как подчеркнул ведущий брифинга, он не станет "вдаваться в [тему] каких бы то ни было других ограничений, заверений и еще чего-либо, что могло или не могло быть предоставлено [американскому правительству] украинцами".

Москва крайне негативно оценивает новый пакет военной помощи США Украине, включающий поставки ракетных систем HIMARS, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

«Расцениваем мы это сугубо негативно, потому что попытки преподнести решение как содержащее элемент «самоограничения» негодны», – цитирует его РИА «Новости».

По словам Рябкова, то, что США во главе группы государств занимается «целенаправленной накачкой киевского режима вооружениями – это очевидная вещь».

«И жонглирование, манипулирование какими-то отдельными аспектами того, что происходит, для нас не меняет общую картину», – отметил замглавы МИД РФ.

Он также добавил, что линия США по военной поддержке Киева в конфликте беспрецедентна и опасна.

«После начала специальной военной операции произошел просто слом остатков ответственного, здравого подхода к ситуации в Вашингтоне, и безоглядно, невзирая ни на что, продолжается линия, которую мы многократно уже характеризовали как стремление вести войну до последнего украинца, как отражение установки на то, чтобы нанести – как они сами это говорят – стратегическое поражение России. Это беспрецедентно, это опасно», – подчеркнул Рябков.

По его мнению, нынешняя ситуация ровным счетом ничего не поменяла в этих наших оценках.

Кроме того, Рябков добавил, что любые поставки оружия Украине, как бы Вашингтон их не аргументировал, увеличивают риски прямого столкновения России и США.

Замглавы МИД РФ также отметил, что США на протяжении многих лет не пытались сделать ничего для того, чтобы найти решение украинского конфликта. А после начала специальной военной операции России «произошел просто слом остатков ответственного здравого подхода к ситуации» – теперь Вашингтон стремится сделать все, чтобы нанести стратегическое поражение России.

Он заявил, что затягивание конфликта в данный момент «на руку врагам России», однако заверил, что цели спецоперации будут достигнуты в любом случае.

«У нас позиция прямая и понятная для всех: цели, стоящие перед специальной военной операцией, будут достигнуты в любом случае, а затягивание конфликта на руку врагам России. К сожалению, мы сейчас проходим очень непростой период», – резюмировал он.

Напомним, 1 июня стало известно, что США объявят о передаче Украине 11-го пакета военной помощи, включающего реактивные системы залпового огня (РСЗО), в том числе HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).

Вооружения, поставляемые на Украину с Запада, будут законной целью для Вооруженных сил России. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.

"Конечно же, эти вооружения будут законной целью для российских вооруженных сил, которые действуют в рамках специальной операции", - сказал он.

По его словам, склады на западе Украины уже не раз становились такой целью.

"А как иначе? Если НАТО, по сути дела, вступает в войну с Россией через прокси и вооружает этого прокси - на войне как на войне. Кстати, насчет поставок вооружений - еще один пример нечистоплотности американцев в том, что касается международного права, и в том, что касается внедрения ими собственных правил при принципу "как хочу, так ворочу", - заявил Лавров.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели масштабные санкции против РФ и увеличили поставки вооружения украинским властям.

Украина является единственной страной, которая страдает от поставок западного вооружения, так как Киеву в любом случае придется расплачиваться за помощь западных партнеров, заявил полковник в отставке Виктор Литовкин. Он напомнил, что Украина уже сейчас расплачивается зерном, постепенно приближая украинцев к голоду, пишут «Народные Новости».

Для Европы и США поставки оружия на Украину — не благотворительность и не поддержка украинского сопротивления, а бизнес. Они поставляют оружие, рассчитывая, что через год-два или даже десять лет Киев за это заплатит. Сейчас Украина вынуждена расплачиваться зерном, оголяя свои склады, медленно приближаясь к голоду. Он может наступить уже зимой или даже в конце осени. Украина практически не засевает поля хлебом, а зерно отправляет в Европу в счет оплаты военных поставок, — подчеркнул Литовкин.

По его мнению, США и Европа остаются в выигрыше после того, как армия России «утилизирует» западное вооружение на Украине. Литовкин назвал такую схему «бизнесом на крови» и добавил, что от этого западный военно-промышленный комплекс «цветет и пахнет». Полковник в отставке подчеркнул, что ВСУ выполняют приказы киевского режима, представители которого лишены собственной воли.