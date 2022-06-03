Оценена вероятность захвата Польшей части Украины

Польша однозначно готовится к экспансии на Украину, однако пока сложно сказать, какие формы эта экспансия примет. Так вероятность польского вторжения на западные украинские территории в беседе с изданием «Евразия.Эксперт» оценил политолог, доктор экономических наук, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН, профессор Николай Межевич.

Фото: Reuters Reuters

По словам эксперта, как минимум половина Украины в представлении Варшавы является исконной польской территорией согласно границам, существовавшим на начало XVII века. В связи с этим риски начала оккупации действительно существуют, считает Межевич. «Заходить поляки будут медленно и красиво, под лозунгами польско-украинской дружбы... А вот дальше нет никаких сомнений, что они будут действовать весьма жестко», — отметил политолог.

По его мнению, в случае, если у Варшавы получится захватить Западную Украину, поляки «несколько сойдут с ума» и решат двинуться дальше — на Калининград и Белоруссию. Подобные перспективы уже вызывают беспокойство у Минска, уточнил эксперт.

При этом, отметил Межевич, Варшава едва ли сможет рассчитывать на серьезную поддержку со стороны НАТО в случае начала конфликта. В то же время, считает политолог, Польша — большая страна, которая подобными действиями сможет создать большие проблемы для всех своих соседей. «Правда, закончится это все равно разделом Польши, но на первых этапах будут огромные проблемы для всех», — заключил эксперт.