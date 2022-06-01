В Польше назвали число беженцев с Украины, решивших остаться в стране

Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что два млн въехавших в Польшу украинских беженцев решили остаться в стране. Об этом он сообщил на пресс-конференции в МИД Казахстана, передает ТАСС.
«Более 5 млн украинцев были вынуждены покинуть свою страну, 3,5 млн приехали в Польшу. По нашей оценке, 2 млн решили остаться в Польше», — сказал он.
По его словам, все украинцы, которые приняли такое решение, могут воспользоваться всеми социальными и экономическими правами наравне с польскими гражданами.
Ранее в правительстве Польши сообщили, что центр по восстановлению Украины, который объединит различные финансовые фонды, разместится в Польше, заявил вице-премьер правительства страны Яцек Сасин.
Как добавил Сасин, Польша вела переговоры касательно центра по восстановлению Украины с представителями ООН. В настоящий момент каких-либо подробностей и сроков, касающихся создания нового центра в Польше, нет.