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19 минут назад

В Польше заявили, что 2 млн беженцев с Украины решили остаться в стране

Газета.Ruиещё 2

Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что два млн въехавших в Польшу украинских беженцев решили остаться в стране. Об этом он сообщил на пресс-конференции в МИД Казахстана, передает ТАСС.

В Польше назвали число беженцев с Украины, решивших остаться в стране
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Более 5 млн украинцев были вынуждены покинуть свою страну, 3,5 млн приехали в Польшу. По нашей оценке, 2 млн решили остаться в Польше», — сказал он.

По его словам, все украинцы, которые приняли такое решение, могут воспользоваться всеми социальными и экономическими правами наравне с польскими гражданами.

Ранее в правительстве Польши сообщили, что центр по восстановлению Украины, который объединит различные финансовые фонды, разместится в Польше, заявил вице-премьер правительства страны Яцек Сасин.

Как добавил Сасин, Польша вела переговоры касательно центра по восстановлению Украины с представителями ООН. В настоящий момент каких-либо подробностей и сроков, касающихся создания нового центра в Польше, нет.

В мире,Збигнев Рау,ООН,
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