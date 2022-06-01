В Польше назвали число беженцев с Украины, решивших остаться в стране

Глава МИД Польши Збигнев Рау заявил, что два млн въехавших в Польшу украинских беженцев решили остаться в стране. Об этом он сообщил на пресс-конференции в МИД Казахстана, передает ТАСС.

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«Более 5 млн украинцев были вынуждены покинуть свою страну, 3,5 млн приехали в Польшу. По нашей оценке, 2 млн решили остаться в Польше», — сказал он.

По его словам, все украинцы, которые приняли такое решение, могут воспользоваться всеми социальными и экономическими правами наравне с польскими гражданами.

Ранее в правительстве Польши сообщили, что центр по восстановлению Украины, который объединит различные финансовые фонды, разместится в Польше, заявил вице-премьер правительства страны Яцек Сасин.