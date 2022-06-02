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1 час назад

В Польше предъявили ультиматум беженцам с Украины

Lenta.ruиещё 3

Заместитель главы Министерства внутренних дел и администрации и представителя правительства по делам беженцев Павел Шефернакер предъявил ультиматум беженцам с Украины, заявив, что они лишатся ежедневного пособия. Об этом сообщает издание Rzeczpоspolita.

В Польше предъявили ультиматум беженцам с Украины
Фото: ТАССТАСС

По информации издания, соответствующее решение вступит в силу 1 июля. Пособие продолжат получать только те, кто в нем нуждается. Речь идет об инвалидах, а также о беременных и многодетных женщинах.

Чиновник подчеркнул, что польские власти планируют стимулировать беженцев начать зарабатывать и обеспечивать свои потребности самостоятельно. «Это решение в какой-то мере показывает, что поддержка подходит к концу, пора возвращаться на Украину», — заявил польский профессор Петр Длугош.

В мае власти Польши заявили, что число выезжающих на Украину беженцев стало превышать количество въезжающих в страну. По данным Пограничной стражи, с 24 февраля в Польшу прибыли 3,57 миллиона беженцев с Украины. Часть из них вскоре стала покидать польскую территорию и последовала в другие страны Европы. Суммарно в Польше осталось чуть меньше двух миллионов украинцев на конец мая.

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