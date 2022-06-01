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51 минуту назад

Арестович перепутал флаг Бельгии с флагом Германии

Lenta.ru

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович записал видеообращение к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, в котором перепутал флаг Бельгии с флагом Германии. Ролик он опубликовал на своем официальном YouTube-канале.

Арестович перепутал флаг Германии во время обращения к Шольцу
Фото: видео Alexey Arestovych / YouTubeвидео Alexey Arestovych / YouTube

Видео советник главы ОП озаглавил как «Минутка межправительственных связей». В нем Арестович стоит на площади и держит в руках две порции сосисок с картофелем фри. В каждую воткнуты маленькие флаги Бельгии.

Шольц рассказал о решении Германии по Украине

«Так, господин Шольц. Мы тут пополнили немецкий бюджет. А где наше оружие?», — заявил он.

В комментариях Арестовичу указали на ошибку: флаги Германии и Бельгии хоть и похожи по цветам, но различаются направлением полос. На это он ответил, что знает, как выглядят флаги этих стран, но шутка была в том, что сосиски баварские.

Ранее советник главы ОП заявил, что в ближайшее в США время будет принято решение о передаче Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО). Если этого не произойдет, он пообещал устроить Вашингтону «образцово-показательную истерику».

В мире,Алексей Арестович,Олаф Шольц,
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