Арестович перепутал флаг Германии во время обращения к Шольцу

Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович записал видеообращение к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, в котором перепутал флаг Бельгии с флагом Германии. Ролик он опубликовал на своем официальном YouTube-канале.

Фото: видео Alexey Arestovych / YouTube видео Alexey Arestovych / YouTube

Видео советник главы ОП озаглавил как «Минутка межправительственных связей». В нем Арестович стоит на площади и держит в руках две порции сосисок с картофелем фри. В каждую воткнуты маленькие флаги Бельгии.

«Так, господин Шольц. Мы тут пополнили немецкий бюджет. А где наше оружие?», — заявил он.

В комментариях Арестовичу указали на ошибку: флаги Германии и Бельгии хоть и похожи по цветам, но различаются направлением полос. На это он ответил, что знает, как выглядят флаги этих стран, но шутка была в том, что сосиски баварские.