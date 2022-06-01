Великобритания добивается одобрения США на отправку РСЗО на Украину

Великобритания просит США подписать план отправки на Украину передовых ракетных систем средней дальности в течение нескольких недель. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источник.
По данным издания, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент США Джо Байден обсудили вопрос передачи Украине произведенных в США реактивных систем залпового огня M270, после чего состоялась дискуссия между министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс и госсекретарем Энтони Блинкеном.
Отмечается, что США должны официально одобрить этот шаг из-за экспортных правил. Вашингтон «наверняка даст зеленый свет», пишет Politico.
В МИД России ранее предупредили Вашингтон, что любые поставки вооружения Украине могут привести к прямому столкновению Вашингтона и Москвы. Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отмечал, что на протяжении многих лет Соединенные Штаты ничего не сделали для решения украинского конфликта. А после начала специальной военной операции ВС РФ на Украине «произошел просто слом остатков ответственного здравого подхода к ситуации», сейчас США пытаются сделать все, чтобы нанести стратегическое поражение России.