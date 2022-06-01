«Он эксперт»: жена Зеленского рассказала о военных советах сына

Девятилетний сын президента Украины Владимира Зеленского обсуждает со своим отцом то, что происходит в стране, и дает ему советы по военным закупкам. Об этом рассказала жена украинского лидера Елена Зеленская, пишет Daily Mail.

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По словам первой леди, они с мужем не скрывают от детей, что именно происходит на Украине, и обсуждают различные вопросы к кругу семьи. При этом младший сын президента Украины 9-летний Кирилл активно интересуется военными вопросами и обсуждает их с отцом.

«Какие танки, самолеты, вертолеты нам нужно купить, чего нам не хватает. Какие страны помогают нам плохо, какие страны помогают нам хорошо. Он военный эксперт, с ним можно говорить об этом месяцами», - заметила Елена Зеленская.

Она подчеркнула, что сын «растет политологом».

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции на Украине. Президент назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, необходимо провести «демилитаризацию и денацификацию Украины».