В Кишиневе запретили гей-парад

Позже Чебан заявил, что был заблокирован в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) за пост о запрете гей-парада, передает РИА Новости .

По словам мэра, депутаты и министры из правящей партии «Действие и солидарность» «разволновались» и обвинили его в дискриминации. «Но дискриминация — это когда дети в некоторых населенных пунктах до сих пор ходят зимой в туалет во дворе. Дискриминации подвергаются пенсионеры и многие другие категории граждан, которые не могут справиться с постоянным повышением цен. Посмотрите на реальные проблемы людей, а не на те, которые вы сами придумали», — добавил Чебан.