Драка австралийца с кенгуру попала на видео

В Австралии местный житель подрался с кенгуру. Животное не пострадало, а мужчина в ходе конфликта с сумчатым млекопитающим получил ушибы и царапины. Об этом сообщается в Telegram-канале «Лента дня», где размещено соответствующее видео. На записи видно, как зверь нападает на человека и валит его на землю.