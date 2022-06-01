Драка австралийца с кенгуру попала на видео

В Австралии местный житель подрался с кенгуру. Животное не пострадало, а мужчина в ходе конфликта с сумчатым млекопитающим получил ушибы и царапины. Об этом сообщается в Telegram-канале «Лента дня», где размещено соответствующее видео. На записи видно, как зверь нападает на человека и валит его на землю.
«Все началось с попытки бойца-эндемика прогнать собак со двора. Мужчина услышал лай своих питомцев и выбежал на улицу, где его ждал уникальный босс. Бой века длился около шести минут», – уточняется в публикации к ролику.