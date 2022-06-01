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13 минут назад

Politico: Белый дом столкнулся с волной увольнений темнокожих сотрудников

ТК «Звезда»

Как минимум 21 чернокожий сотрудник Белого дома в Соединенных Штатах с конца прошлого года покинул должность или планирует уволиться в кратчайшие сроки, передает американское издание Politico.

Politico: Белый дом столкнулся с волной увольнений темнокожих сотрудников
Фото: ТАССТАСС

Как утверждает газета, действующие сотрудники назвали причиной ухода темнокожих работников слабую поддержку со стороны начальства, а также невысокие шансы на продвижение по карьерой лестнице.

«Они привлекли массу темнокожих для начала, даже не создав инфраструктуры, чтобы удержать их или помочь им добиться успеха... Если нет четкой инфраструктуры того, как добиться успеха, вы становитесь таким же невидимым в этом пространстве, как если бы вас там не было», - приводятся слова одного из чиновников.

В начале апреля бывший президент Соединенных Штатов Барак Обама и его жена Мишель посетили мероприятие в Белом доме, сфокусировав все внимание присутствующих на себе. Тогда действующий американский лидер Джо Байден оказался один и начал растерянно бродить.

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