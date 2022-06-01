Politico: Белый дом столкнулся с волной увольнений темнокожих сотрудников

«Они привлекли массу темнокожих для начала, даже не создав инфраструктуры, чтобы удержать их или помочь им добиться успеха... Если нет четкой инфраструктуры того, как добиться успеха, вы становитесь таким же невидимым в этом пространстве, как если бы вас там не было», - приводятся слова одного из чиновников.