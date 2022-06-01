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54 минуты назад

Швейцария наложила вето на запрос Дании о поставках 20 БМП на Украину

Lenta.ruиещё 2

Швейцария наложила вето на запрос Дании о поставках 20 швейцарских боевых машин пехоты (БМП) Piranha III Киеву. Об этом пишет Reuters.

Швейцария наложила вето на запрос о поставках БМП Украине
Фото: ReutersReuters

Объяснив отказ откликнуться на просьбу Дании, швейцарское правительство напомнило о своей политике нейтралитета. Официальные представители местного правительства на запрос Reuters о комментарии пока не ответили.

31 мая стало известно, что Греция передаст Украине боевые машины пехоты БМП-1, произведенные в бывшей ГДР, в обмен на бронированные машины Marder из ФРГ. При этом крупнейшая оппозиционная партия Греции СИРИЗА выступила против поставок тяжелого оружия на Украину.

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По данным греческого Минобороны, примерно 500 БМП-1 были получены Афинами в 1994 году по льготной цене. ФРГ эти машины достались в наследство от армии ГДР. Позднее эти советские БМП были модернизированы и доведены до стандартов НАТО.

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