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32 минуты назад

Летевший на Мальту мужчина оголился при попутчиках и попал на видео

Александр Кузьмин

Пассажир следовавшего из Эдинбурга на Мальту самолета оголился при попутчиках. Инцидент на борту воздушного судна компании Ryanair произошел 28 мая. На него обращает внимание издание Daily Record, опубликовавшее снятую очевидцами запись.

По время полета мужчина снял с себя одежду и стал кричать на окружающих. Дебошира пытались утихомирить бортпроводники, поскольку такое поведение туриста угрожала безопасности других путешественников. Лайнер приземлился в штатном режиме, однако после посадки хулиган был задержан мальтийскими правоохранителями.

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