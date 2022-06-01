Жилой дом унесло течением на Аляске: видео

На Аляске течением унесло жилой двухэтажный дом. На инцидент обращает внимание телеканал «Москва 24», опубликовавший снятые очевидцами кадры.
На записи видно, как постройка накренилась, а затем «отправилось в плавание» по реке Коппер. Уточняется, что владелец дома пытался спасти его, перенеся на несколько метров от воды. Однако все его старания оказались напрасными. Сохранить постройку так и не удалось: ее унесло течением в сторону Тихого океана.
Ранее сообщалось, что из-за непотушенной сигареты сгорел детский сад в российском поселке.