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44 минуты назад

Жилой дом унесло течением на Аляске: видео

Александр Кузьмин

На Аляске течением унесло жилой двухэтажный дом. На инцидент обращает внимание телеканал «Москва 24», опубликовавший снятые очевидцами кадры.

На записи видно, как постройка накренилась, а затем «отправилось в плавание» по реке Коппер. Уточняется, что владелец дома пытался спасти его, перенеся на несколько метров от воды. Однако все его старания оказались напрасными. Сохранить постройку так и не удалось: ее унесло течением в сторону Тихого океана.

Ранее сообщалось, что из-за непотушенной сигареты сгорел детский сад в российском поселке.

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