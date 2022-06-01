Ставшего героем соцсетей из-за гривы льва показали на видео

На записи видно, что у царя зверей необычная прическа. Как будто кто-то постриг и выпрямил ему челку. Однако в зоопарке Гуанчжоу утверждают, что никогда бы не стали стричь зверю шевелюру. Виной всему погодные условия – высокая влажность и жара. Именно из-за них грива льва выглядит несколько странно, что вызывает ажиотаж у посетителей.