Миру грозит глобальный энергетический кризис

Погоня Европейского союза за альтернативами газу из России может привести к наступлению глобального энергетического кризиса ближе к зиме, сообщает ТАСС со ссылкой на телекомпанию CNN.

Фото: ТАСС ТАСС

По данным аналитиков консалтинговой фирмы Rystad Energy, смена европейскими странами импортеров газа приведет к тому, что к концу текущего года спрос на него будет превышать предложение на 26 млн тонн, что равняется 7% мировых потребностей в газе за прошлый год.

На этом фоне цены на голубое топливо резко возрастут, что больнее всего ударит по наименее экономически развитым странам Азии, которые не смогут позволить купить необходимое для себя количество сжиженного природного газа.

«Все подготовлено для устойчивого дефицита поставок, высоких цен, экстремальной волатильности, спекуляционным рынкам и усиленной геополитической борьбе в сфере СПГ», — считает аналитик фирмы Каушаль Рамеш.

Он отмечает, что несмотря на планы Европы по строительству новых газовых терминалов подрядчики не могут настолько ускорить работы, чтобы каким-либо образом избежать кризиса энергоносителей этой зимой.