Французов встревожило эмбарго ЕС на российскую нефть

После согласования лидерами стран Европейского союза шестого пакета санкций против России, который предусматривает, в том числе, постепенное введение эмбарго на импорт российской нефти, граждан Франции беспокоит риск подорожания топлива, сообщает France 2.

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«Этот шестой пакет антироссийских санкций ударит по покупательской способности. Французы уже готовятся», — говорится в сюжете телеканала.

Французы в телеэфире ТВ выразили беспокойство из-за риска дальнейшего роста стоимости бензина. По словам одного из автомобилистов, его «совсем не радует» перспектива роста цен на топливо.

«Я езжу на машине ежедневно и вынуждена, по крайней мере, раз в неделю заправлять полный бак, поэтому, конечно, для меня уже дорого. Если поднимется еще выше, будет сложно», — заявила другая жительница Франции.

Ещё один местный житель выразил опасения, что рост цен может затронуть всех, кто планирует длительные поездки.

«Да, несомненно. Даже для ежедневных поездок на работу», — отметил он.

По словам экономиста Французского центра экономической конъюнктуры Селины Антонен, сомнений в том, что цена за литр бензина в ближайшие недели должна вырасти, нет.