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56 минут назад

Байден назвал «цель» США в украинском кризисе

Елена Прошина

Вашингтон хочет видеть Украину «демократической» и «процветающей», написал в статье для The New York Times президент США Джо Байден.

Байден обозачил «цель» США в украинском кризисе
Фото: ReutersReuters

По словам главы государства, «цель Америки проста»: Вашингтон хочет видеть Украину «демократической, независимой, суверенной и процветающей».

При этом глава Белого дома заявил, что Соединенные Штаты не стремятся к войне между Североатлантическим альянсом и Россией. Пока США или их союзники «не будут атакованы», они не будут напрямую участвовать в кризисе и отправлять войска на Украину, заявил Байден.

Напомним, новый пакет военной помощи США в адрес Украины будет включать ракетные системы HIMARS, о нем объявят 1 июня, заявил высокопоставленный источник в администрации Соединенных Штатов.

Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что в рамках новой помощи американские власти намерены поставить ракетные системы залпового огня, способные бить «на десятки миль дальше любой артиллерийской установки, которая сегодня есть в распоряжении Украины.

При этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти не собираются предпринимать атаки российской территории. Так он прокомментировал сообщения о том, что Киев после получения реактивных систем залпового огня от США с увеличенным радиусом действия может использовать их для ударов по территории России.

В мире,Владимир Зеленский,Джозеф Байден,НАТО,
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