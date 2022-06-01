Байден обозачил «цель» США в украинском кризисе

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По словам главы государства, «цель Америки проста»: Вашингтон хочет видеть Украину «демократической, независимой, суверенной и процветающей».

При этом глава Белого дома заявил, что Соединенные Штаты не стремятся к войне между Североатлантическим альянсом и Россией. Пока США или их союзники «не будут атакованы», они не будут напрямую участвовать в кризисе и отправлять войска на Украину, заявил Байден.

Напомним, новый пакет военной помощи США в адрес Украины будет включать ракетные системы HIMARS, о нем объявят 1 июня, заявил высокопоставленный источник в администрации Соединенных Штатов.

Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что в рамках новой помощи американские власти намерены поставить ракетные системы залпового огня, способные бить «на десятки миль дальше любой артиллерийской установки, которая сегодня есть в распоряжении Украины.