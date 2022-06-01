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1 час назад

CNN: европейцев ждет «драка» за газ

Ura.Ru

Грядущей зимой из-за дефицита ресурсов европейские страны рискуют «подраться» за голубое топливо.

CNN: европейцев ждет «драка» за газ
Фото: media.gazprom-neft.rumedia.gazprom-neft.ru

«Отказавшись от российского газа, Европа дестабилизировала весь мировой рынок СПГ, который вступил в новый год в состоянии неустойчивого равновесия после бурного 2021 года», — пишет CNN, ссылаясь на мнение консалтинговой фирмы Rystad Energy. В документе подчеркивается, что на сегодняшний день есть все условия для дефицита поставок, роста цен, крайней волатильности и активизации газовой геополитики. CNN пришел к выводу, что с самыми тяжелыми последствиями столкнутся, вероятнее всего, бедные экономики азиатских стран.

Проблемы с энергоресурсами в Европе начались после введения санкций против России из-за спецоперации. Ее основная цель — помощь республикам Донбасса, жителей которых восемь лет обстреливали ВСУ и украинские националисты. В странах выросла инфляция, увеличились цены, в том числе, на газ. В ответ на санкции президент РФ Владимир Путин запретил продажу энергоносителей в иностранной валюте. Из-за отказа платить в рублях без газа остались Польша, Болгария и Финляндия. При этом Германия получила от Евросоюза разрешение открыть рублевые счета для оплаты российского топлива.

В мире,Владимир Путин,ЕС,
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