Зеленский: «Мы не собираемся нападать на Россию»

Украинские власти не собираются предпринимать атаки российской территории, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление украинского лидера Владимира Зеленского.
Так он прокомментировал сообщения о том, что Киев после получения реактивных систем залпового огня от США с увеличенным радиусом действия может использовать их для ударов по территории России.
«Я знаю, что люди в Соединенных Штатах или кто-то в Белом доме говорит, что мы можем их ]РСЗО] использовать для атаки на Россию. Смотрите, мы не собираемся нападать на Россию. Мы не заинтересованы в Российской Федерации, не сражаемся на ее территории», — сказал президент Украины.
Напомним, новый пакет военной помощи США в адрес Украины будет включать ракетные системы HIMARS, о нем объявят 1 июня, заявил высокопоставленный источник в администрации Соединенных Штатов.
Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что в рамках новой помощи американские власти намерены поставить ракетные системы залпового огня, способные бить «на десятки миль дальше любой артиллерийской установки, которая сегодня есть в распоряжении Украины.