Зеленский: «Мы не собираемся нападать на Россию»

«Я знаю, что люди в Соединенных Штатах или кто-то в Белом доме говорит, что мы можем их ]РСЗО] использовать для атаки на Россию. Смотрите, мы не собираемся нападать на Россию. Мы не заинтересованы в Российской Федерации, не сражаемся на ее территории», — сказал президент Украины.