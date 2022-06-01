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18 минут назад

Зеленский заявил, что Украина не планирует атаковать Россию американскими РСЗО

Елена Прошина

Украинские власти не собираются предпринимать атаки российской территории, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление украинского лидера Владимира Зеленского.

Зеленский: «Мы не собираемся нападать на Россию»
Фото: ТАССТАСС

Так он прокомментировал сообщения о том, что Киев после получения реактивных систем залпового огня от США с увеличенным радиусом действия может использовать их для ударов по территории России.

«Я знаю, что люди в Соединенных Штатах или кто-то в Белом доме говорит, что мы можем их ]РСЗО] использовать для атаки на Россию. Смотрите, мы не собираемся нападать на Россию. Мы не заинтересованы в Российской Федерации, не сражаемся на ее территории», — сказал президент Украины.

Напомним, новый пакет военной помощи США в адрес Украины будет включать ракетные системы HIMARS, о нем объявят 1 июня, заявил высокопоставленный источник в администрации Соединенных Штатов.

Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что в рамках новой помощи американские власти намерены поставить ракетные системы залпового огня, способные бить «на десятки миль дальше любой артиллерийской установки, которая сегодня есть в распоряжении Украины.

В мире,Владимир Зеленский,
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