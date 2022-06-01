Байден: США не желают войны с Россией

США не ищут войны с Россией, Вашингтон не будет напрямую вмешиваться в конфликт на Украине если силы НАТО не будут атакованы, заявил американский президент Джо Байден.

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«Мы не ищем войны между НАТО и Россией», — написал Байден в статье для газеты The New York Times.

По его словам, пока США или их союзники не атакованы, американская сторона не будет напрямую вовлечена в конфликт на Украине.