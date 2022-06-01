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38 минут назад

Байден: США не желают войны с Россией

RT на русскомиещё 6

США не ищут войны с Россией, Вашингтон не будет напрямую вмешиваться в конфликт на Украине если силы НАТО не будут атакованы, заявил американский президент Джо Байден.

Байден: США не желают войны с Россией
Фото: ReutersReuters

«Мы не ищем войны между НАТО и Россией», — написал Байден в статье для газеты The New York Times.

По его словам, пока США или их союзники не атакованы, американская сторона не будет напрямую вовлечена в конфликт на Украине.

Ранее директор американской Национальной разведки Эврил Хэйнс заявила, что Соединённые Штаты не хотели бы довести дело до третьей мировой войны, поддерживая Украину, на территории которой Россия проводит операцию по защите Донбасса.

В мире,Джозеф Байден,НАТО,
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