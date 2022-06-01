Турки назвали главную ошибку Зеленского

«Я думаю, что Зеленский совершил политическую ошибку и стал виновником гибели своего народа. Он поспешил выступить против России, с которой связан пуповиной, и, говоря о НАТО и прочем, разозлил Россию», — написал один из читателей под ником Asım.

«Этот человек не друг Турции. Он прибегает к любым способам, чтобы столкнуть лбами Турцию и Россию. Все заявления, которые он зачитывает, написаны и переданы Западом. Турция ни в коем случае не должна разрывать отношения с Россией. В противном случае Турция останется одна, в крайне неблагоприятном положении в регионе», — считает ayse.