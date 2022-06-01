Турки назвали главную ошибку Зеленского

Турецкое издание Haber7 напечатало статью, посвященную прошедшим переговорам президента Украины Владимира Зеленского и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Согласно заявлению управления коммуникаций администрации турецкого президента, в ходе переговоров стороны обсудили последние события вокруг украинского кризиса.
«Я думаю, что Зеленский совершил политическую ошибку и стал виновником гибели своего народа. Он поспешил выступить против России, с которой связан пуповиной, и, говоря о НАТО и прочем, разозлил Россию», — написал один из читателей под ником Asım.
«Этот человек не друг Турции. Он прибегает к любым способам, чтобы столкнуть лбами Турцию и Россию. Все заявления, которые он зачитывает, написаны и переданы Западом. Турция ни в коем случае не должна разрывать отношения с Россией. В противном случае Турция останется одна, в крайне неблагоприятном положении в регионе», — считает ayse.
«Зеленский — человек США. Что с ним садись за стол, что с ЦРУ. Этот человек совсем не внушает доверия. Мы увидели это по его политике. Украина превратилась в болото», — заявил пользователь интернета ist34.
«Переговоры прослушиваются ЦРУ, и именно они решают, что будет делать Зеленский, остальное не имеет значения», — считает Şerif.
Читатель издания Vatandaş считает, что «Украину использовали, чтобы поссорить Турцию с Россией».
Напомним, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом сообщил, что хочет провести встречу с президентом России Владимиром Путиным.