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25 минут назад

Столтенберг 1 июня в Вашингтоне обсудит членство Финляндии и Швеции в НАТО

Елена Прошина

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг 1 июня посетит Вашингтон, чтобы обсудить членство Финляндии и Швеции в НАТО, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.

Столтенберг высказался по поводу Финляндии и Швеции в НАТО
Фото: EPAEPA

«У нас прошла серия переговоров по этому вопросу, в том числе на прошлой неделе, когда госсекретарь [США Энтони Блинкен] встретился со своим финским коллегой [Пеккой Хаависто]. Как вы знаете, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг будет здесь завтра, как предполагается, это также будет темой контактов с ним», — сказал дипломат.

«Ничто не изменило наши оценки и уверенность в том, что у вступления Финляндии и Швеции в НАТО есть широкая поддержка в альянсе и это произойдет быстро», — отметил он.

При этом представитель внешнеполитического ведомства США не стал отвечать на вопрос о том, может ли договоренность о вступлении этих двух стран НАТО быть достигнута на саммите альянса в июне.

Президент России Владимир Путин 16 мая на саммите Организации Договора о коллективной безопасности в Москве предупредил об ответной реакции на расширение военной инфраструктуры НАТО на территории Финляндии и Швеции. Послы Финляндии и Швеции при альянсе Клаус Корхонен и Аксель Вернхофф 18 мая официально вручили Столтенбергу заявки на вступление их стран в блок.

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