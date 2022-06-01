Столтенберг высказался по поводу Финляндии и Швеции в НАТО

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг 1 июня посетит Вашингтон, чтобы обсудить членство Финляндии и Швеции в НАТО, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса.
«У нас прошла серия переговоров по этому вопросу, в том числе на прошлой неделе, когда госсекретарь [США Энтони Блинкен] встретился со своим финским коллегой [Пеккой Хаависто]. Как вы знаете, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг будет здесь завтра, как предполагается, это также будет темой контактов с ним», — сказал дипломат.
«Ничто не изменило наши оценки и уверенность в том, что у вступления Финляндии и Швеции в НАТО есть широкая поддержка в альянсе и это произойдет быстро», — отметил он.
При этом представитель внешнеполитического ведомства США не стал отвечать на вопрос о том, может ли договоренность о вступлении этих двух стран НАТО быть достигнута на саммите альянса в июне.
Президент России Владимир Путин 16 мая на саммите Организации Договора о коллективной безопасности в Москве предупредил об ответной реакции на расширение военной инфраструктуры НАТО на территории Финляндии и Швеции. Послы Финляндии и Швеции при альянсе Клаус Корхонен и Аксель Вернхофф 18 мая официально вручили Столтенбергу заявки на вступление их стран в блок.