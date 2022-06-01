Столтенберг высказался по поводу Финляндии и Швеции в НАТО

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«У нас прошла серия переговоров по этому вопросу, в том числе на прошлой неделе, когда госсекретарь [США Энтони Блинкен] встретился со своим финским коллегой [Пеккой Хаависто]. Как вы знаете, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг будет здесь завтра, как предполагается, это также будет темой контактов с ним», — сказал дипломат.

«Ничто не изменило наши оценки и уверенность в том, что у вступления Финляндии и Швеции в НАТО есть широкая поддержка в альянсе и это произойдет быстро», — отметил он.

При этом представитель внешнеполитического ведомства США не стал отвечать на вопрос о том, может ли договоренность о вступлении этих двух стран НАТО быть достигнута на саммите альянса в июне.