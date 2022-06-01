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1 час назад

Турция смягчила правила въезда в страну

Lenta.ru

Власти Турции со среды, 1 июня, значительно смягчили правила въезда в республику, отменив требование предъявлять результаты ПЦР-тестов или тестов на антитела на фоне распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий циркуляр Министерства внутренних дел страны.

Турция смягчила правила въезда в страну
Фото: ТАССТАСС

Ранее для посещения Турции требовался отрицательный результат ПЦР-теста, сделанного максимум за 72 часа до въезда или отрицательный результат экспресс-теста на антитела, сделанный в течение 48 часов после въезда. С 1 июня они не будут запрашиваться на всех турецких пограничных пунктах.

Ранее сообщалось, что Япония откроет границы для российских туристов с 10 июня. Не ранее чем за 72 часа до вылета путешественникам необходимо сдать ПЦР-тест. Справка о сдаче анализов должна быть на английском языке с указанием даты и времени взятия, метода диагностики и биоматериала для исследования. 30 мая Япония возобновила выдачу всех типов виз россиянам.

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