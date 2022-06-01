В США возникли споры о необходимости конфискации активов РФ

Представители администрации президента США Джо Байдена не могут прийти к единой точке зрения относительно необходимости конфискации замороженных российских активов, сообщает во вторник газета The New York Times со ссылкой на источники.
По ее сведениям, в Вашингтоне продолжают изучать такую возможность, однако ряд высокопоставленных чиновников считают, что подобный шаг подорвет доверие к США как к надежной стране для инвестиций и хранения активов в стране. По мнению представителей американской администрации, изъятие активов РФ может подтолкнуть центробанки других стран переориентировать свои активы из долларов в другие валюты.
В конце апреля глава Минюста Меррик Гарленд на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США заявил, что его ведомство поддержало бы принятие законопроекта, который позволит американским властям передать Украине часть конфискованных из-за антироссийских санкций активов. Как пояснил Гарленд, сейчас такого механизма нет. Министр финансов США Джаннет Йеллен в апреле отмечала, что не знает, можно ли направить замороженные активы ЦБ РФ на помощь Украине. Министр признала, что последствия такого шага надо взвесить.
Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России ввел против нее масштабные санкции. Кроме того, западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.
Ряд западных политических деятелей признал, что речь идет, по сути, об экономической войне против России. Как констатировал 16 марта Путин, санкционная политика Запада в отношении Москвы имеет все признаки агрессии. Он указал, что политика сдерживания России является долгосрочной стратегией Запада.