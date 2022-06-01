В США возникли споры о необходимости конфискации активов РФ

Представители администрации президента США Джо Байдена не могут прийти к единой точке зрения относительно необходимости конфискации замороженных российских активов, сообщает во вторник газета The New York Times со ссылкой на источники.

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По ее сведениям, в Вашингтоне продолжают изучать такую возможность, однако ряд высокопоставленных чиновников считают, что подобный шаг подорвет доверие к США как к надежной стране для инвестиций и хранения активов в стране. По мнению представителей американской администрации, изъятие активов РФ может подтолкнуть центробанки других стран переориентировать свои активы из долларов в другие валюты.

В конце апреля глава Минюста Меррик Гарленд на слушаниях в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США заявил, что его ведомство поддержало бы принятие законопроекта, который позволит американским властям передать Украине часть конфискованных из-за антироссийских санкций активов. Как пояснил Гарленд, сейчас такого механизма нет. Министр финансов США Джаннет Йеллен в апреле отмечала, что не знает, можно ли направить замороженные активы ЦБ РФ на помощь Украине. Министр признала, что последствия такого шага надо взвесить.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной военной операции на Украине в связи с просьбой руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями являются демилитаризация и денацификация страны. Запад в ответ на решение России ввел против нее масштабные санкции. Кроме того, западные государства приступили к поставкам оружия и военной техники Киеву на суммы, исчисляемые на данном этапе миллиардами долларов.