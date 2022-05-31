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47 минут назад

В Австрии предупредили об «экономическом армагеддоне» из-за газового эмбарго

Lenta.ru

Глава Палаты экономики Австрии, объединяющей представителей австрийского бизнеса, Харальд Марер предупредил, что в случае введения газового эмбарго Евросоюза против России грозит «экономический армагеддон», который может привести к образованию «кратера из дефицита». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Австрийское агентство печати.

В Австрии предупредили об «экономическом армагеддоне» из-за газового эмбарго
Фото: ТАССТАСС

По словам Марера, газовое эмбарго создаст «дополнительный ущерб, который никто себе даже и представить не может». Он призвал правительство Австрии срочно разработать энергетический генеральный план на случай прекращения поставок газа и не полагаться на соседние страны, поскольку в таком случае они будут заботиться только о собственных нуждах.

Марер также назвал распространителями «политической лжи» тех, кто считает, что в ближайшие годы можно избавиться от потребления ископаемых источников энергии. Кроме того, он предупредил, что принятое Евросоюзом нефтяное эмбарго может привести к повышению цен на заправках от 20 до 30 центов.

Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что Европейский союз не будет включать в новый пакет санкций эмбарго на поставку российского газа. До этого канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что введение полного эмбарго на поставки газа из России не принесет мир на Украину. По его словам, ФРГ и всей Европе важно избежать серьезного экономического кризиса, который может возникнуть после запрета на поставки российских энергоресурсов.

В мире,Карл Нехаммер,Олаф Шольц,ЕС,
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