В Австрии предупредили об «экономическом армагеддоне» из-за газового эмбарго

Глава Палаты экономики Австрии, объединяющей представителей австрийского бизнеса, Харальд Марер предупредил, что в случае введения газового эмбарго Евросоюза против России грозит «экономический армагеддон», который может привести к образованию «кратера из дефицита». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Австрийское агентство печати.

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По словам Марера, газовое эмбарго создаст «дополнительный ущерб, который никто себе даже и представить не может». Он призвал правительство Австрии срочно разработать энергетический генеральный план на случай прекращения поставок газа и не полагаться на соседние страны, поскольку в таком случае они будут заботиться только о собственных нуждах.

Марер также назвал распространителями «политической лжи» тех, кто считает, что в ближайшие годы можно избавиться от потребления ископаемых источников энергии. Кроме того, он предупредил, что принятое Евросоюзом нефтяное эмбарго может привести к повышению цен на заправках от 20 до 30 центов.