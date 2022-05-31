Россия и Украина были близки к мирному соглашению

Москва и Киев были близки к мирному соглашению, но подписать его не дали те, кто осуществляет внешнее управление Украиной. Об этом в ходе встречи с президентом Мозамбика Филипе Жасинту Ньюси заявила спикер Совфеда России Валентина Матвиенко. Ее слова приводят «Известия».
«Мы вели переговоры по мирным договоренностям, отвели войска от Киева, и почти было подготовлено соглашение, которое устраивало и Россию, и Украину. Основные условия, что она останется внеблоковым государством и не будет ядерной страной, но, к сожалению, те, кто осуществляет внешнее управление, не дали его подписать», — сказала Матвиенко.
Она подчеркнула, что «Россия по-прежнему открыта для переговоров и согласна с тем, что нужно решать вопросы дипломатически, но нужна воля обеих сторон».
Напомним, что российско-украинские переговоры стартовали с 28 февраля. Несколько встреч прошло в Белоруссии, еще часть по видеосвязи и одна в Стамбуле. После нее, 12 апреля, президент России Владимир Путин сообщил, что Киев, отойдя от достигнутых в Турции договоренностей, завел процесс в тупик. РФ передала Киеву проект документа о соглашениях, но ответа так и получила.