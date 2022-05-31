Россия и Украина были близки к мирному соглашению

Москва и Киев были близки к мирному соглашению, но подписать его не дали те, кто осуществляет внешнее управление Украиной. Об этом в ходе встречи с президентом Мозамбика Филипе Жасинту Ньюси заявила спикер Совфеда России Валентина Матвиенко. Ее слова приводят «Известия».

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«Мы вели переговоры по мирным договоренностям, отвели войска от Киева, и почти было подготовлено соглашение, которое устраивало и Россию, и Украину. Основные условия, что она останется внеблоковым государством и не будет ядерной страной, но, к сожалению, те, кто осуществляет внешнее управление, не дали его подписать», — сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что «Россия по-прежнему открыта для переговоров и согласна с тем, что нужно решать вопросы дипломатически, но нужна воля обеих сторон».