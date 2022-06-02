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20 минут назад

В США решили ужесточить закон о торговле оружием

Lenta.ruиещё 4

Законопроект об ужесточении национальных законов об оружии будет рассмотрен комитетом Палаты представителей Конгресса США. Об этом сообщает Reuters.

В США решили ужесточить закон о торговле оружием
Фото: ReutersReuters

Палата представителей попытается одобрить закон, который повысит легитимный возраст для покупки определенных единиц оружия с 18 лет до 21 года, а также ограничит торговлю оружием и будет поощрять его безопасное хранение.

Ранее Палата представителей США уже приняла закон, расширяющий проверку биографических данных покупателей оружия.

25 мая в начальной школе в городе Ювалд штата Техас произошла стрельба, в результате которой погибли 19 детей и два учителя. Стрельбу устроил 18-летний молодой человек, который использовал полуавтоматическую винтовку типа AR-15.

Ранее сообщалось, что в США зафиксировали всплеск торговли оружием во время пандемии коронавируса.

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