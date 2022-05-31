Украина раскрыла размеры запасов зерна в портах

В портах Украины заблокировано 1,5 миллиона тонн зерна. Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия страны Николай Сольский. Его слова приводит ТАСС.

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«В портах заблокированы около 1,5 миллиона тонн зерна. А всего с Украины необходимо вывезти приблизительно 20 миллионов тонн зерна старого урожая. Через месяц у нас будет уборка нового», — сказал Сольский.

По его словам, сейчас вывоз зерна идет через западную границу Украины. При этом Сольский отметил, что разблокировка портов остается приоритетом, несмотря на увеличивающуюся каждый месяц логистику.

Также он добавил, что на данный момент посевная на Украине находится на финальном этапе, хотя из-за холодной весны и ограничений по перемещению техники и нехватки людей ее пришлось сдвинуть по срокам. В настоящее время на территории страны досеивают гречку и сою, заключил Сольский.