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8 минут назад

Украина раскрыла размеры запасов зерна в портах

Елена Прошина

В портах Украины заблокировано 1,5 миллиона тонн зерна. Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия страны Николай Сольский. Его слова приводит ТАСС.

Украина раскрыла размеры запасов зерна в портах
Фото: ТАССТАСС

«В портах заблокированы около 1,5 миллиона тонн зерна. А всего с Украины необходимо вывезти приблизительно 20 миллионов тонн зерна старого урожая. Через месяц у нас будет уборка нового», — сказал Сольский.

По его словам, сейчас вывоз зерна идет через западную границу Украины. При этом Сольский отметил, что разблокировка портов остается приоритетом, несмотря на увеличивающуюся каждый месяц логистику.

Также он добавил, что на данный момент посевная на Украине находится на финальном этапе, хотя из-за холодной весны и ограничений по перемещению техники и нехватки людей ее пришлось сдвинуть по срокам. В настоящее время на территории страны досеивают гречку и сою, заключил Сольский.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киеву нужны гарантии третьих стран и ООН для вывоза зерна из портов, односторонней гарантии Кремля стране недостаточно.

В мире,Дмитрий Кулеба,ООН,
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