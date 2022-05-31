"Ответственность за угрозы, с которыми нам придется сталкиваться, несет однозначно Россия и ее президент", - сказал Шольц, коснувшись ситуации с продовольствием. Он утверждал, что лидеры ЕС обеспокоены трудностями с обеспечением продуктами питания и что считают их причиной спецоперацию РФ на Украине. "Поэтому так важно сейчас активизировать усилия по экспорту зерновых из Украины", - заявил канцлер, добавив, что генсек ООН обсуждает со всеми важными игроками, как можно урегулировать эту проблему.