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51 минуту назад

Шольц заявил, что в продовольственном кризисе виновата только Россия

ТАСС

Канцлер Германии Олаф Шольц утверждает, что только Россия виновата в нынешнем глобальном кризисе с продовольствием. Такое мнение он высказал во вторник на пресс-конференции по итогам внеочередного саммита ЕС.

"Ответственность за угрозы, с которыми нам придется сталкиваться, несет однозначно Россия и ее президент", - сказал Шольц, коснувшись ситуации с продовольствием. Он утверждал, что лидеры ЕС обеспокоены трудностями с обеспечением продуктами питания и что считают их причиной спецоперацию РФ на Украине. "Поэтому так важно сейчас активизировать усилия по экспорту зерновых из Украины", - заявил канцлер, добавив, что генсек ООН обсуждает со всеми важными игроками, как можно урегулировать эту проблему.

"Само собой разумеется, что сюда относится и обсуждение вопроса, как можно экспортировать удобрения", - сказал он.

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Как ранее заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, продовольственный кризис в мире случился задолго до начала специальной военной операции на Украине, его причинами стали в том числе пандемия и просчеты западных стран. При этом Лавров добавил, что нынешняя ситуация усугубила проблему, а западные санкции стали одной из ключевых причин нарушения поставок продовольствия, что и обострило кризис.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш ведет переговоры с Россией и Украиной по разблокированию экспорта украинского зерна через Черное море в обмен на снятие ряда санкций, препятствующих экспорту российских удобрений. Информацию о том, что идет обсуждение возобновления доступа на глобальные рынки украинского зерна и российских удобрений, подтвердили постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя и постоянный представитель США Линда Томас-Гринфилд. Однако стороны утверждают, что эти вопросы обсуждаются отдельно друг от друга и о каком-либо обмене речь не идет.

В мире,Видео,Олаф Шольц,Василий Небензя,Антониу Гутерриш,Сергей Лавров,МИД России,ООН,ЕС,
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