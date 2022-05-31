Крупные страны Евросоюза выступили против статуса кандидата Украины в ЕС

Почти все крупные страны-члены Евросоюза выступают против статуса кандидата Украины в ЕС, и его предоставление в настоящее время не предвидится из-за такой оппозиции. Об этом на пресс-конференции по итогам саммита ЕС заявил премьер-министр Италии Марио Драги, передает ТАСС.

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«Я поддерживаю с самого начала вхождение Украины в ЕС. Все крупные страны ЕС возражают против статуса кандидата Украины в ЕС, исключая Италию», — пояснил он.

Драги уточнил, что при этом Еврокомиссия рассматривает введение ускоренной процедуры.

Ранее стало известно о новых препятствиях для вступления Украины в ЕС — в частности, Греция и Кипр выступили против ускоренного порядка данного процесса. Аналогичную позицию высказали власти Финляндии.