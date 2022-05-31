В энергокомитете бундестага заявили, что оплата за газ в рублях возможна

«Все зависит от конкретных деталей сделки. А я не знаю, как провести оплату таким образом, чтобы санкции не были затронуты. Очевидно одно: пока мы оплачиваем поставки энергии из РФ — неважно, нефть это или газ, они и дальше будут к нам поступать. Если мы перестаем платить — Россия перестает поставлять. Это бизнес. С точки зрения Германии мы должны исходить из собственных интересов. Нам нужно найти позитивное решение, которое позволит проводить безналичный расчет, обеспечивающий поставки от одной стороны к другой», — сказал Эрнст.