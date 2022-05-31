Штаты назвали три сценария контрнаступления Украины

Издание «Военное дело» сообщает, что американские эксперты составили целых три плана украинского контрнаступления. Этому поспособствовало недавнее заявление Зеленского о том, что Киев отвергает все переговоры с РФ и «будет бороться до тех пор, пока не вернет себе все свои территории». Западные эксперты считают, что Украине придется с нуля собрать новую наступательную группировку. Это подразумевает практически полное «обнуление» группировки в Донбассе. Более того, по их же выражению, создание такой силы станет воистину монументальной задачей.

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Первой задачей стала рекомендация Киеву пойти на согласование с Москвой и, заключив соглашение на любых условиях, выиграть время. Следующим этапом — оставить Донбасс. А третьим поставили задачу сформировать новую ударную группировку войск, численность которой должна минимально достигать ста тысяч человек.

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«На выставление боеспособной наступательной группировки с момента принятия решения о ее формировании уйдет не менее года, а скорее — 18 месяцев», — констатируют американские аналитики.

Для полноценно действующей армии Киеву придется подготовить и обучить очень много солдат и снабдить западным вооружением личный состав. При всем при этом даже такой план Штаты рассматривают как очень скептический.

«При самом лучшем сценарии для Украины потребуются годы, чтобы вывести российские войска со всей Украины. Стоимость этой операции может исчисляться сотнями тысяч жизней», — отмечают заокеанские эксперты.

Если план провалится полностью, то Украина станет еще более уязвимой и полностью проиграет в противостоянии.

Напомним, что 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Ранее, 21 февраля президент России признал независимость ЛДНР. Такое решение было принято после усиления обстрелов территории Донбасса украинской армией. Руководство республик обратилось к России за помощью и приняло решение об эвакуации населения.