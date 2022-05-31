В Португалии «Лебединое озеро» назвали украинским балетом

Балет «Лебединое озеро» был написан в 1876 году композитором Петром Чайковским. Премьера состоялась в 1877 году на сцене московского Большого театра в исполнении артистов императорской труппы. Оригинальная хореография принадлежала чешскому балетмейстеру Венцелю Рейзингеру, однако постановка была признана неудачной. В 1984 году балетмейстер Лев Иванов добавил знаменитую «лебединую» картину во втором акте балета. В 1985 году французский и российский балетмейстер Мариус Петипа совместно с младшим братом Чайковского Модестом еще раз пересмотрели либретто и партитуру. Версия Петипа-Иванова стала классической и легла в основу большинства последующих постановок «Лебединого озера».