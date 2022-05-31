В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+26° в 
USD 61.61EUR 62.74
Войти в почту
38 минут назад

В Португалии «Лебединое озеро» назвали украинским балетом

Вероника Полынина

Португальский сервис по продаже билетов назвал «Лебединое озеро» украинским балетом.

В Португалии «Лебединое озеро» назвали украинским балетом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На афише, размещенной на сайте, большими буквами написано: «Лебединое озеро». Украинский классический балет». При этом слово «украинский» окрашено в желтый и голубой цвета.

При этом в анонсах уже прошедших мероприятий «Лебединое озеро» указано как «русский балет».

Балет «Лебединое озеро» был написан в 1876 году композитором Петром Чайковским. Премьера состоялась в 1877 году на сцене московского Большого театра в исполнении артистов императорской труппы. Оригинальная хореография принадлежала чешскому балетмейстеру Венцелю Рейзингеру, однако постановка была признана неудачной. В 1984 году балетмейстер Лев Иванов добавил знаменитую «лебединую» картину во втором акте балета. В 1985 году французский и российский балетмейстер Мариус Петипа совместно с младшим братом Чайковского Модестом еще раз пересмотрели либретто и партитуру. Версия Петипа-Иванова стала классической и легла в основу большинства последующих постановок «Лебединого озера».

В мире,Мариус Петипа,Лев Иванов,Петр Чайковский,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители