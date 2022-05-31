Украина потребовала исключить Россию из ЮНЕСКО

Украинский депутат Алексей Гончаренко заявил, что Верховная рада Украины просит лишить Россию статуса государства, являющегося участником Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Об этом сообщает ТАСС.
«Верховная Рада обратилась в ЮНЕСКО по поводу лишения России статуса государства — члена ЮНЕСКО», — сказал политик.
По словам Гончаренко, в ходе российской военной операции на Украине было повреждено или уничтожено более 250 культурных памятников. В их числе были церкви, музеи, заповедники, театры, библиотеки и исторические здания. В связи с этим Киев считает неприемлемым продолжение присутствия России в ЮНЕСКО.
Ранее ответственный секретарь комиссии России по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе заявил, что в организации сложилась «предельно политизированная» обстановка и Запад ведет травлю России из-за спецоперации на Украине.
Напомним, в начале мая ЮНЕСКО не допустила Россию до участия во Всемирном дне свободы печати.