Украина потребовала исключить Россию из ЮНЕСКО

По словам Гончаренко, в ходе российской военной операции на Украине было повреждено или уничтожено более 250 культурных памятников. В их числе были церкви, музеи, заповедники, театры, библиотеки и исторические здания. В связи с этим Киев считает неприемлемым продолжение присутствия России в ЮНЕСКО.