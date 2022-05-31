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33 минуты назад

Украина потребовала исключить Россию из ЮНЕСКО

Елена Прошина

Украинский депутат Алексей Гончаренко заявил, что Верховная рада Украины просит лишить Россию статуса государства, являющегося участником Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Об этом сообщает ТАСС.

Украина потребовала исключить Россию из ЮНЕСКО
Фото: ReutersReuters

«Верховная Рада обратилась в ЮНЕСКО по поводу лишения России статуса государства — члена ЮНЕСКО», — сказал политик.

По словам Гончаренко, в ходе российской военной операции на Украине было повреждено или уничтожено более 250 культурных памятников. В их числе были церкви, музеи, заповедники, театры, библиотеки и исторические здания. В связи с этим Киев считает неприемлемым продолжение присутствия России в ЮНЕСКО.

Ранее ответственный секретарь комиссии России по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе заявил, что в организации сложилась «предельно политизированная» обстановка и Запад ведет травлю России из-за спецоперации на Украине.

Напомним, в начале мая ЮНЕСКО не допустила Россию до участия во Всемирном дне свободы печати.

Григорий Орджоникидзе,Алексей Гончаренко,Верховная Рада,ЮНЕСКО,
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