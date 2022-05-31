В Раде одобрили санкции против патриарха Кирилла

Верховная Рада попросила Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввести санкции против патриарха Кирилла и еще семи представителей РПЦ. Об этом в Telegram сообщил народный депутат Рады Ярослав Железняк.
По его словам, за постановление о санкциях проголосовали 292 депутата.
По данным zn.ua, помимо патриарха, санкции также предлагается ввести против главы отдела внешних церковных связей РПЦ, митрополита Иллариона, его заместителя, протоиерея Николая Балашова, митрополита Псковского и Пороховского Тихона, архиепископа Сыктывкарского и Коми-Зирянского Питирима, протоиерея Артемия Владимирова, протоиерея Андрея Ткачева, богослова, профессора Московской духовной академии Алексея Осипова.
В Раде заявили, что эти представители РПЦ «системно и активно» поддерживают конфликт на Украине.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее заявил, что патриарх Кирилл должен быть включен в черный список Евросоюза. При этом венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявлял, что Венгрия выступает против санкций в отношении церковных деятелей и будет их блокировать.