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45 минут назад

В Раде одобрили санкции против патриарха Кирилла

Мария Иванова

Верховная Рада попросила Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввести санкции против патриарха Кирилла и еще семи представителей РПЦ. Об этом в Telegram сообщил народный депутат Рады Ярослав Железняк.

В Раде одобрили санкции против патриарха Кирилла
Фото: ТАССТАСС

По его словам, за постановление о санкциях проголосовали 292 депутата.

По данным zn.ua, помимо патриарха, санкции также предлагается ввести против главы отдела внешних церковных связей РПЦ, митрополита Иллариона, его заместителя, протоиерея Николая Балашова, митрополита Псковского и Пороховского Тихона, архиепископа Сыктывкарского и Коми-Зирянского Питирима, протоиерея Артемия Владимирова, протоиерея Андрея Ткачева, богослова, профессора Московской духовной академии Алексея Осипова.

В Раде заявили, что эти представители РПЦ «системно и активно» поддерживают конфликт на Украине.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель ранее заявил, что патриарх Кирилл должен быть включен в черный список Евросоюза. При этом венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявлял, что Венгрия выступает против санкций в отношении церковных деятелей и будет их блокировать.

В мире,Ярослав Железняк,Жозеп Боррель,Николай Балашов,Андрей Ткачев,Алексей Осипов,Виктор Орбан,Верховная Рада,РПЦ,ЕС,
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