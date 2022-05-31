В Раде одобрили санкции против патриарха Кирилла

Верховная Рада попросила Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввести санкции против патриарха Кирилла и еще семи представителей РПЦ. Об этом в Telegram сообщил народный депутат Рады Ярослав Железняк.

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По его словам, за постановление о санкциях проголосовали 292 депутата.

По данным zn.ua, помимо патриарха, санкции также предлагается ввести против главы отдела внешних церковных связей РПЦ, митрополита Иллариона, его заместителя, протоиерея Николая Балашова, митрополита Псковского и Пороховского Тихона, архиепископа Сыктывкарского и Коми-Зирянского Питирима, протоиерея Артемия Владимирова, протоиерея Андрея Ткачева, богослова, профессора Московской духовной академии Алексея Осипова.

В Раде заявили, что эти представители РПЦ «системно и активно» поддерживают конфликт на Украине.