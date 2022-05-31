Противоречия Турции и НАТО по новым членам альянса объяснили

Вступление Швеции и Финляндии в НАТО зависит от того, удастся ли странам Северной Европы найти компромисс по курдскому вопросу с Турцией. Об этом «Ленте.ру» рассказал доктор политических наук, профессор департамента международных отношений Высшей школы экономики (ВШЭ) Максим Братерский.

Фото: Reuters Reuters

Курдский вопрос

Видео дня

Заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, что Турция ждет от стран-кандидатов на членство в НАТО прекращения деятельности на их территории террористических организаций, связано с курдским вопросом. Давние противоречия с этим народом принципиальны для Анкары, считает политолог.

«Уже многие десятилетия у Турции есть проблемы с курдами — временами это Рабочая партия Курдистана (РПК), временами это боевое крыло. Ситуация совершенно типичная, потому что какое-то количество курдов живет на турецкой территории, какое-то за ее пределами, соответственно, существует некое сепаратистское движение. Много раз Турция проводила военные операции, много раз курды совершали теракты и атаки, это все длится десятилетиями», — объяснил он.

Позиция Финляндии и Швеции

Анкара сформировала целый список условий, при выполнении которых готова обсудить вступление Хельсинки и Стокгольма в Североатлантический альянс. Одно из них — признание Швецией и Финляндией РПК и связанных с ней структур террористическими организациями. По мнению Максима Братерского, это не укладывается в картину мира потенциальных членов военного блока.

«Финляндия и Швеция достаточно гуманитарно относятся к курдам, поддерживают их морально, предоставляют убежище для отдельных курдских лидеров, если это необходимо. Тем самым, как считает Эрдоган, они не только не борются с терроризмом, потому что в определении Турции курды — это террористы, но и потворствуют им. Эрдоган требует, чтобы Швеция и Финляндия приняли на себя жесткие юридические обязательства, что эту практику они прекратят. И только на этих условиях Эрдоган согласен разблокировать их вступление в НАТО», — сказал профессор ВШЭ.

Компромисс с Эрдоганом

Сложно сказать, насколько далеко готов пойти Эрдоган, и хватит ли у него сил, чтобы заблокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО, отметил Максим Братерский.

«Это первый на моей памяти случай, когда какая-то страна встала грудью и не пускает другую страну в НАТО. То, что он все это дело затянет, это точно. Во многом все будет зависеть от того, насколько финны и шведы будут готовы идти на компромиссы. Эрдоган показал на массе примеров, начиная с поставок С-400, что он своей позиции придерживается твердо и так легко не сдается», — напомнил политолог

Уступки странам Северной Европы могут также не понравиться турецкому народу, утверждает Максим Братерский. По его мнению, возможно достижение какого-то компромисса. Финляндия и Швеция могут взять на себя какие-то обязательства, которые, с одной стороны, не обнулят полностью финско-шведскую гуманитарную политику, а с другой стороны, устроят Эрдогана.

Швеция и Финляндия, долгие годы сохранявшие военный нейтралитет, в середине мая подали заявки на вступление в НАТО. Поводом для этого они назвали начало специальной военной операции на Украине. В случае их вступления сухопутная граница России и военного блока увеличится более чем в два раза и превысит 2500 километров.