«Наметилась тенденция к диалогу». Анкара пытается примирить Москву и Киев

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/AP Ukrainian Presidential Press Off/AP

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что хочет встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным.

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«Буквально вчера в ходе переговоров Зеленский выразил желание провести встречу с Путиным. Турция продолжает свои стремления», — сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Сам Эрдоган по итогам разговора с Зеленским подтвердил, что Анкара готова продолжать оказывать необходимую поддержку, в том числе выступать посредником для продолжения переговоров между Москвой и Киевом.

В телефонном разговоре с Путиным, состоявшемся в тот же день, президент Турции предложил организовать встречу в Стамбуле между Россией, Украиной и ООН. Эрдоган также выразил обеспокоенность безопасностью судоходства в Черном и Азовском морях и призвал урегулировать этот вопрос.

Анкара уже неоднократно пыталась способствовать продвижению переговоров Москвы и Киева, а Эрдоган выражал надежду, что конфликт на Украине завершится примирением сторон как можно скорее. Однако переговорный процесс зашел в тупик. По словам турецкого президента, ситуация ухудшается с каждым днем.

Зеленский уже неоднократно заявлял о готовности встретиться с Путиным и просил глав других государств помочь организовать переговоры. В ответ на это Эрдоган несколько раз предлагал провести встречу в Турции. 28 мая президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Олаф Шольц призвали Путина провести прямые переговоры с Зеленским и вывести войска с территории Украины.

Турция не поддержит санкции

Глава МИД Турции также рассказал, что Анкара не станет присоединяться к санкциям против Москвы.

«Санкции против России затронули и Турцию. Нашу позицию понимают, и ее необходимо понять в силу той посреднической роли, которую мы занимаем. Наша позиция четкая, мы не подключаемся и не позволим делать это через нас», — сказал Чавушоглу.

По словам министра, в его стране выступают за диалог между Россией и Украиной, а победы путем применения силы не будет.

«В последнее время вновь наметилась тенденция к диалогу. Издержки от войны, в особенности для Украины очень высокие. Турция стремится к восстановлению очных переговоров России и Украины, в том числе на уровне глав государств», — указал Чавушоглу.

При этом в апреле Чавушоглу допускал, что Анкара будет вынуждена подключиться к антироссийским санкциям, если они будут одобрены ООН. Пока же турецкие власти воздерживаются от таких мер. По мнению главы МИД Турции, введение санкций «не решит проблемы».

Встреча с Лавровым

Продолжая говорить о переговорных усилиях Анкары, Чавушоглу анонсировал визит в Турцию главы МИД РФ Сергея Лаврова.

«Лавров прибудет в Турцию 8 июня, чтобы обсудить открытие коридора безопасности в Черном море, в том числе вопрос транспортировки судов с зерном», — сказал глава турецкого МИДа.

Как указывает Чавушоглу, глава российского дипведомства прибудет в сопровождении военной делегации, которая также проведет обсуждения с турецкой стороной.

Ситуацию с заблокированным в портах Украины зерном ранее обсудили Путин и Эрдоган. Тогда президент РФ отметил готовность российской стороны содействовать беспрепятственному морскому транзиту грузов в координации с турецкими партнерами.

Что касается позиции Турции по отношению к возможному членству Швеции и Финляндии в НАТО, то она зависит от того, какой ответ Анкара получит на свои требования.