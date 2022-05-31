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18 минут назад

В России оценили планы Германии создать самую большую армию Европы

Семён Капранов
Алексей Подберезкинэксперт

Германия без труда способна создать крупнейшую после российской армию в Европе, однако такой шаг вызывает вопросы, поскольку стране никто не угрожает. Об этом в разговоре с «Рамблером» заявил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин, комментируя заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о намерении усилить бундесвер.

Конечно, Германия может создать самую крупную армию в Европе, кроме, естественно, российской. Шольцу никто препятствовать не будет, потому что Франция как континентальная держава стала сильно уступать Германии. А Великобритания никогда не была мощной сухопутной державой в военном отношении. Поэтому здесь ничего удивительного, быть самой самой сильной сухопутной державой в Европе после России - это не так уж и трудно для Германии. Вопрос в том, нужно ли ей это.

Пока что все успехи Германии были связаны с тем, что она тратила на свою оборону менее 1% от валового внутреннего продукта. И все послевоенные годы, более 70 лет своего развития она преуспевала именно в этом качестве. Сейчас военные расходы Германии, если они будут реализованы так, как того хочет Шольц, превысят 100 млрд евро. Это примерно в два раза больше, чем военные расходы Российской Федерации. Но Германия, которая является членом Североатлантического блока, совсем не нуждается в таких оборонных расходах. Это будут лишние деньги, потраченные на ветер. Потому что в совокупности все военные расходы Североатлантического блока примерно в 20 раз превышают российские. Тогда возникает вопрос: против кого вся эта военная мощь, ведь Германии никто не угрожает? У нее еще в Европе 27 союзников. Я уже не говорю о союзниках в Северной Америке - в Канаде и Соединенных Штатах.

Поэтому, конечно, Шольц может выполнить это обещание. И я бы не сказал, что ему придется напрягаться. Не сразу, но в течение 2-3 лет они могут сделать вторую по величине армию в Европе после российской. Но, во-первых, это не очень нужно, а во-вторых, это будет вредно для самой Германии, потому что те глубинные корни, которые есть у Германии и лично у Шольца, на самом деле вызывают напряжение у многих европейцев.

Россия смогла обеспечить Германии успешное объединение безо всякой военной угрозы. И Германия на это практически ничего не потратила. Вместо благодарности Шольц сейчас пытается создать видимость противовеса Российской Федерации. Я бы ему напомнил высказывание (первого канцлера Германской империи Отто фон) Бисмарка, который не раз говорил о том, что Германии совершенно невозможно противостоять России, там более противостоять на континенте двум оппонентам сразу. Поэтому кроме минусов подобное перевооружение ничего де даст.

Думаю, что Соединенные Штаты заинтересованы в том, чтобы все их союзники по НАТО увеличивали свои военные расходы. Но, конечно, они никогда не захотят того, чтобы Евросоюз с Германией в качестве лидера превратился в альтернативный центр силы. Пока есть Североатлантический блок, где США однозначно диктуют свою политическую волю, в том числе и Германии, превратив своих союзников по сути дела в марионеток, такая ситуация будет устраивать Соединенные Штаты. Но если вне НАТО появится Евросоюз как самостоятельная военно-политическая сила, это, безусловно, не вызовет энтузиазма у США, потому что это будет альтернативный центр силы. Уже не только с финансовой опорой на евро, значительную внешнюю торговлю, промышленную мощь Германии, Франции и других европейских стран, но и с опорой на военную мощь. Пока что такой военной мощи у Германии не было. И во многом это явилось объединяющей силой Евросоюза, потому что Германию до сих пор боятся. История Европы - это по сути была история войн Германии.
Алексей Подберезкин
Алексей ПодберезкинДиректор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в ФРГ вскоре появится «самая большая традиционная армия в Европе» среди стран Североатлантического альянса.

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