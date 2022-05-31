Германия без труда способна создать крупнейшую после российской армию в Европе, однако такой шаг вызывает вопросы, поскольку стране никто не угрожает. Об этом в разговоре с «Рамблером» заявил директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин, комментируя заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о намерении усилить бундесвер.