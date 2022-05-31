Литва предложила вывозить зерно с Украины через свои порты

Экспорт украинского зерна в условиях заблокированных черноморских портов Украины может осуществляться через порты Болгарии и Румынии на Черном море, а также через порты Литвы и Польши на Балтике. Об этом заявил во вторник литовским журналистам участвующий в саммите ЕС в Брюсселе, где в том числе обсуждается данный вопрос, президент Литвы Гитанас Науседа.

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"Для экспорта украинского зерна можно использовать порты Румынии и Болгарии в Варне и Констанце, - приводит его слова национальное радио LRT. - А если к ним добавить возможности портов Польши, Литвы, других стран Балтии, мы сможем серьезно влиять на данный процесс".

Литовские железнодорожники в сотрудничестве с польскими и украинскими коллегами уже провели тестирование маршрута доставки зерна в Клайпедский порт Литвы, совершено два пробных рейса.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц.