Украинских беженцев возмутила дороговизна европейского общепита

Перебравшись в Европу, беженцы из Украины, явно не рассчитывали на такой прием и очень скоро разочаровались в европейских ценностях. Украинцы то и дело сталкиваются с непривычными им трудностями, а некоторые отмечают, что и вовсе попали в прошлый век. О европейской жизни украинских беженцев рассказала «Комсомольская правда».

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В первую очередь, украинцы столкнулись с непривычным для них уровнем бюрократии. Чтобы получить документ, необходимо отстоять очереди для того, чтобы получить еще несколько бумажек. На работу почти невозможно устроиться, так как рассмотрения резюме можно ожидать месяцами. Кроме того, стоимость интернета сильно отличается от украинских цен. Так, например, в Ирландии стоимость домашнего интернета может доходить до 100 евро, а пакет с мобильным интернетом обойдется в сумму до 30 евро. А в ресторанах некоторых стран речь о бесплатном Wi-Fi вообще не идет, пишет NV.UA.

Кроме того, почти все беженцы жалуются на дороговизну европейского общепита – за знакомые и привычные блюда здесь придется отдать в 2-3 раза больше, чем на Украине. Также для украинцев оказался непривычным скудный ассортимент в супермаркетах и ограниченные часы работы торговых точек.

«В Германии 90% магазинов одежды, продуктов, бытовой химии, сигарет и лекарств работают до 18:00 и закрыты в воскресенье. То есть единственный вариант купить еду с субботы по понедельник — в ресторане. Но в субботу везде километровые очереди, и нужно потратить 40 минут, чтобы приобрести хотя бы носки», – рассказала одна из киевлянок.

Также беженцы отмечают незаинтересованность европейцев в сдаче жилья в аренду. Чтобы снять квартиру, необходимо оформить кучу документов и предоставить дополнительные гарантии.