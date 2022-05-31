Орбан: Европа «пляшет на грани» мирового экономического кризиса

Европа из-за санкций против России «пляшет» на краю мирового экономического кризиса. Об этом премьер Венгрии Виктор Орбан заявил в эфире телеканала М1, передает агентство «Прайм».

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, в Евросоюзе появилось много проблем из-за текущей ситуации. Так, цены на энергоносители «взлетели в небеса, инфляция высока», подчеркнул Орбан.

Он отметил, что в такой ситуации было бы невыносимо «управлять венгерской экономикой при более дорогой нефти, это равнялось бы атомной бомбе, но этого удалось избежать».

Ранее Европейский союз согласовал очередной пакет антироссийских санкций, в который, в частности, войдет эмбарго на нефть. Так, ЕС введет полный запрет на импорт российской нефти через порты. Однако поставки топлива из России через нефтепровод «Дружба», от которого зависит Венгрия, пока остаются. Кроме того, в список новых ограничений вошел запрет еще трех российских государственных вещателей. Также будут введены новые персональные санкции. Уже к концу 2022 года Евросоюз собирается полностью отказаться от российской нефти. Согласно подсчетам издания Bloomberg, Европа в случае отказа от импорта нефти из России потеряет около 10 млрд долларов в год.