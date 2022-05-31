Австрийский Uber отказался возить украинских беженцев

Компания Uber в Вене отказалась обслуживать беженцев из Украины. Такое решение было принято после резонансной драки приезжих с таксистами. Об этом сообщил военкор Александр Коц, опубликовав скриншот из приложения.

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«Мы не обслуживаем украинских беженцев», — говорится в сообщении от компании.

Ранее украинские беженцы подрались с таксистами в Вене из-за парковки. Переселенцы припарковали свои джипы в месте, отведенном специально для стоянки такси. Когда им сделали замечание, украинцы избили австрийцев. В результате одного из водителей госпитализировали с подозрением на перелом черепа.