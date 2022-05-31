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31 минуту назад

Австрийский Uber отказался возить украинских беженцев

Елена Прошина

Компания Uber в Вене отказалась обслуживать беженцев из Украины. Такое решение было принято после резонансной драки приезжих с таксистами. Об этом сообщил военкор Александр Коц, опубликовав скриншот из приложения.

Австрийский Uber отказался возить украинских беженцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы не обслуживаем украинских беженцев», — говорится в сообщении от компании.

Ранее украинские беженцы подрались с таксистами в Вене из-за парковки. Переселенцы припарковали свои джипы в месте, отведенном специально для стоянки такси. Когда им сделали замечание, украинцы избили австрийцев. В результате одного из водителей госпитализировали с подозрением на перелом черепа.

Это уже не первый случай, когда в Европе отказываются обслуживать украинских беженцев. Ранее стало известно, что на дверях некоторых магазинов Праги появились таблички с надписью: «Украинцам вход запрещен». На такой шаг ритейлеры пошли из-за повального воровства и плохого поведения гостей из Украины.

В мире,Александр Коц,Uber,
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