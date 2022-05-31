Лукашенко сообщил об освобождении белорусов из украинского плена

«Благодарен вам за ту операцию, которую вы провели по освобождению наших людей фактически из плена, несколько десятков белорусских граждан, которые явно не по своей воле оказались заложниками и не только ситуации, но и отдельных желаний самых плохих людей в Украине», – отметил Лукашенко, видеофрагмент выступления которого распространил телеграм-канал «Пул Первого».