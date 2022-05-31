Лукашенко сообщил об освобождении белорусов из украинского плена

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в результате проведения сотрудниками КГБ спецоперации фактически из украинского плена было освобождено несколько десятков белорусов.
«Благодарен вам за ту операцию, которую вы провели по освобождению наших людей фактически из плена, несколько десятков белорусских граждан, которые явно не по своей воле оказались заложниками и не только ситуации, но и отдельных желаний самых плохих людей в Украине», – отметил Лукашенко, видеофрагмент выступления которого распространил телеграм-канал «Пул Первого».
Отличившиеся сотрудники КГБ получили награды от президента. По словам президента Белоруссии, речь идет о водителях, управлявших фурами, которые, по словам президента, украинская сторона захватила.
«Еще одно мероприятие в рабочем графике ... под грифом «совершенно секретно». Президент сегодня наградил сотрудников Комитета госбезопасности, участвовавших в спецоперации КГБ на территории Украины», – говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что на момент начала спецоперации России на Украине на территории соседней страны застряли 290 белорусских водителей большегрузных автомобилей. Часть покинули страну, но трех дальнобойщиков пришлось вызволять.
Для спасения водителей привлекались различные заинтересованные лица, не только дипломаты и госорганы, но и сами водители, родственники, простые граждане оказывали содействие.
Ранее Лукашенко заявлял, что у белорусских границ сложилась непростая военно-политическая обстановка, но жители страны готовы защищать свою независимость.