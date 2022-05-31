Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что регион планирует войти в состав России. Об этом сообщает РИА Новости.

Стремоусов заявил, что в регионе будет проведен референдум о присоединении к РФ. По его мнению, это решение поддержат 60-70 процентов жителей области.

Ранее Херсонская область закрыла границы с находящимися под контролем Украины соседними регионами.