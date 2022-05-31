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1 час назад

Украинским военным приказали уйти из Северодонецка

Lenta.ru

Украинским военным, находящимся в Северодонецке, приказали уйти из города, утверждает корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова в своем Telegram-канале.

По ее данным, командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) приказало военным эвакуироваться из города «для сохранения жизней личного состава». Военные уже приступили к эвакуации, добавила она.

29 мая в Луганской народной республике сообщили, что подразделения Народной милиции ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил России отбили украинские силы перед Северодонецком и заняли плацдарм на территории города.

Объяснен провал контрнаступления ВСУ под Херсоном

Позднее посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что украинские военные планируют выйти из Северодонецка, прикрываясь мирными жителями.

В мире,Видео,Родион Мирошник,Первый канал,
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