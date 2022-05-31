Украинским военным приказали уйти из Северодонецка

Украинским военным, находящимся в Северодонецке, приказали уйти из города, утверждает корреспондент Первого канала Ирина Куксенкова в своем Telegram-канале.

По ее данным, командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) приказало военным эвакуироваться из города «для сохранения жизней личного состава». Военные уже приступили к эвакуации, добавила она.

29 мая в Луганской народной республике сообщили, что подразделения Народной милиции ЛНР при огневой поддержке Вооруженных сил России отбили украинские силы перед Северодонецком и заняли плацдарм на территории города.