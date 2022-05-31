Греция сообщила канцлеру ФРГ о турецких провокациях

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на состоявшейся во вторник в кулуарах саммита Европейского союза в Брюсселе встрече проинформировал канцлера Германии Олафа Шольца о правонарушениях Турции и ее агрессивной риторике, которая подрывает стабильность в Восточном Средиземноморье. Об этом сообщила газета Proto Thema со ссылкой на греческие правительственные источники.

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Премьер-министр Греции в ходе своей первой встречи с канцлером ФРГ, вступившим в должность в декабре 2021 года, особо отметил растущую напряженность, возникшую в регионе из-за действий Турции, пишет издание. "Согласно правительственным источникам, Мицотакис подробно проинформировал канцлера Германии о турецких провокациях - нарушениях греческого воздушного пространства и пролетах турецких [военных] самолетов над греческими островами, а также об агрессивной риторике соседней страны, которая, как сказал премьер-министр, подрывает стабильность в Средиземноморье. По имеющейся информации, Мицотакис показал Шольцу [турецкую] карту "Голубой родины" (претензии Анкары на обширные территориальные воды и территориальный шельф в Эгейском, Средиземном и Черном морях - прим. ТАСС) и попросил поддержки Германии, то есть отказа от политики поддержания равной дистанции от Афин и Анкары", - пишет газета.

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"Согласно правительственным источникам, очевидно, что Афинам не нравится логика равных дистанций, которой руководствуется представитель правительства Германии Кристиане Хофман, призывающая две страны разрешить свои разногласия путем диалога", - добавляет издание.

На встрече, которая длилась 45 минут, два лидера также обсудили поддержку Украины и энергетический кризис.

Взаимные обвинения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в минувший понедельник, что премьер-министр Греции после его визита в США, где он призвал не продавать Анкаре истребители F-16, для него больше "не существует". В четверг официальный представитель греческого правительства Иоаннис Иконому сообщил на брифинге, что Греция будет защищать свой суверенитет от провокаций Турции и направит письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с целью опровержений турецких возражений по поводу поддержания боеготовности греческих подразделений на островах Эгейского моря.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу обвинил во вторник Грецию в нарушении статуса демилитаризации островов в Эгейском море. "Греция нарушила статус островов, их следует демилитаризировать. В противном случае в повестку станет вопрос о принадлежности островов", - сказал министр, отвечая на вопросы журналистов агентства Анадолу.