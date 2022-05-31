Украина отозвала шесть вертолетов из миссии ООН в Мали

Власти Украины отозвали из Африки шесть вертолетов, которые находились в составе Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA). Об этом сообщил во вторник малийский новостной портал aBamako.

Фото: U.S. Army U.S. Army

По его словам, вертолеты, стоявшие на вооружении MINUSMA, были изъяты Киевом в середине текущего месяца у компании "Вертолеты Украины", машины возвращаются на Украину. Портал отмечает, что руководство миссии ООН "огорчено" этим решением, которое ослабляет антитеррористический потенциал MINUSMA.