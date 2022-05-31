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1 час назад

СМИ: Украина отозвала шесть вертолетов из миссии ООН в Мали

ТАСС

Власти Украины отозвали из Африки шесть вертолетов, которые находились в составе Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (MINUSMA). Об этом сообщил во вторник малийский новостной портал aBamako.

Украина отозвала шесть вертолетов из миссии ООН в Мали
Фото:  U.S. Army U.S. Army

По его словам, вертолеты, стоявшие на вооружении MINUSMA, были изъяты Киевом в середине текущего месяца у компании "Вертолеты Украины", машины возвращаются на Украину. Портал отмечает, что руководство миссии ООН "огорчено" этим решением, которое ослабляет антитеррористический потенциал MINUSMA.

MINUSMA была учреждена весной 2013 года резолюцией Совета Безопасности ООН. Задача миссии состоит в оказании помощи властям Мали в укреплении безопасности на территории республики. На текущий день MINUSMA насчитывает 15 тыс. военнослужащих.

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